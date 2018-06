Biaggi faz primeira viagem internacional após se recuperar de câncer

Exatamente no mesmo dia 27 de maio deste ano, quando três anos antes deu entrada no hospital com falta de ar e de onde sairia quase seis meses depois, Marco Antônio de Biaggi realizou um sonho: voltar para Nova York. O cabeleireiro das estrelas já foi mais de 50 vezes à cidade, mas desde que se recuperou de um linfoma, há um ano e meio, não tinha deixado o Brasil. Em função de problemas neuromotores acarretados pelo câncer, hoje ele se locomove com o auxílio de uma bengala. “Para mim, pegar o avião teve um sabor de vitória: eu estou vivo”, diz.

Biaggi tinha insegurança de andar no corredor estreito de bengala e de usar o banheiro da aeronave, por exemplo. Optou por ir de classe executiva para ganhar mais conforto. “O medo deixa de ser um monstro quando o encaramos de frente.” Em Nova York, onde se hospedou com sua irmã Sônia no sofisticado hotel The Pierre, decidiu alugar uma cadeira motorizada, chamada pelos americanos de Scooter. “Zanzei pela cidade in-tei-ra, as calçadas de lá são lisas e correu tudo bem.” O aluguel por sete dias de uma máquina dessas sai por 220 dólares. “Deslizei pelo Soho, East Village, Meatpacking District, Central Park… não deixei de ver nada.” Isso inclui saborear as delícias de restaurantes como o Nom Wah Tea Parlor, aberto em 1920 em Chinatown.

Biaggi voltou nesta segunda (4) ao Brasil, onde segue sua rotina de salão e recuperação. Ele faz fisioterapia três vezes por semana para tentar deixar a bengala de lado. “Tem dias que tenho preguiça, mas daí me lembro de todo o avanço conquistado até hoje e saio rapidinho da cama.” Paris e Japão são outros destinos que o cabeleireiro quer visitar.