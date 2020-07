Beyoncé divulga trailer de novo álbum visual ‘Black is King’

A cantora Beyoncé divulgou na quarta-feira, 29, o trailer de seu próximo trabalho, o álbum visual Black is King, que será lançado nesta sexta-feira, na plataforma de vídeos Disney+, ainda não disponível no Brasil. Desde que lançou o trabalho homônimo de 2013, passando por Lemonade, em 2016, a cantora tem investido no conceito de “álbum visual”, desenvolvendo histórias como pano de fundo das canções, como um videoclipe contínuo. Mesmo quando lança um single, como Apes**t, gravado dentro do Museu do Louvre, em Paris, ela capricha na produção.

O vídeo, publicado em seu perfil no Instagram, mostra a artista com várias pessoas em trajes de gala em uma mansão e também próximos a um carro de luxo com estampas de oncinhas. Os vídeos de Black is King foram escritos e dirigidos pela artista.

Uma boa mostra do que pode ser Black is King foi dada em 19 de junho, quando a cantora lançou o single Black Parade, no dia em que se celebra o Juneteenth, data que marca o fim da escravidão nos Estados Unidos. A letra fala sobre orgulho negro e sobre se reconectar com a cultura africana. A artista não para. No ano passado, ela fez o documentário Homecoming, na Netflix, e também a trilha sonora do live action O Rei Leão.