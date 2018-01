Beyoncé desfila joias de R$ 21,5 milhões no Grammy 2018

Na 60ª edição do Grammy, que aconteceu neste domingo, Beyoncé não passou pelo tapete vermelho nem concorreu a nenhum troféu, mas, claro, chamou a atenção. A esposa de Jay-Z usou um look preto com fendas profundas aliado a joias orçadas em 6,8 milhões de dólares (21,5 milhões de reais).

Segundo o programa americano Entertainment Tonight, os acessórios foram feitos especialmente para ela pela joalheria Lorraine Schwartz. O par de brincos geométricos de titânio era ornado com um par de diamantes de 70 quilates. Para completar, ela também usou três anéis de platina e diamante.

Além das joias, os óculos usados por Beyoncé chamaram a atenção. Da marca Alain Mikli, o acessório custa 380 dólares (1.200 reais na cotação direta do dia). De acordo com o site, todo o look foi pensado para prestar um tributo às Panteras Negras – movimento já homenageado pela artista em outras ocasiões, como a apresentação do Super Bowl, em 2016.