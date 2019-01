Beyoncé ajuda Louvre a bater recorde de visitantes em 2018

O Louvre, o museu mais visitado do mundo, ultrapassou a marca dos dez milhões de visitantes em 2018, uma cifra inigualável para um museu internacional de belas artes e antiguidades, segundo sua administração. “Pela primeira vez em sua história, e acho que pela primeira vez na história dos museus, mais de dez milhões de visitantes compareceram ao Louvre em 2018”, afirmou Jean-Luc Martinez, diretor do museu.

Com 10,2 milhões de visitantes, o Louvre registrou um aumento de 25% em relação a 2017 (8,1 milhões) e bateu seu próprio recorde de público (9,7 milhões em 2012).

O jornal The Guardian destaca que mais de 50% dos visitantes eram jovens com menos de 30 anos, movimentação impulsionada pelo sucesso do vídeo Apeshit, gravado por Beyoncé e Jay-Z na instituição. De carona na popularidade do clipe, que soma 150 milhões de visualizações no YouTube, o museu organizou um roteiro especial para os visitantes apreciarem as pinturas que aparecem no clipe.

No total dos visitantes de 2018, os estrangeiros representam quase três quartos, mas os franceses continuam sendo a principal nacionalidade (2,5 milhões, ou 25% do total).

Em 2017, o Louvre foi seguido em número de visitantes pelo Museu Nacional da China, com 8 milhões, e pelo Metropolitan Museum of Art, de Nova York (7,3).

Para o próximo ano, o Louvre pretende aumentar este número ao oferecer visitas noturnas gratuitas todo primeiro sábado do mês.

(Com agência France-Presse)