Beto Barbosa comenta 1ª sessão de quimioterapia: ‘Superconfiante’

O cantor Beto Barbosa confirmou nesta sexta-feira que luta contra um câncer ao comentar no Instagram sobre sua primeira sessão do tratamento quimioterápico. “Meu primeiro dia de quimioterapia. Superconfiante na equipe do Dr. Fernando Maluf e o nosso poderoso Deus. Continuo amando Deus diante de todas as coisas, vocês, minha família e minha profissão”, escreveu Barbosa na rede social. Ainda segundo ele, a agenda de show não será alterada.

Natural de Belém, o cantor foi diagnosticado com câncer na bexiga e na próstata. Em conversa com o colunista Ricardo Feltrin, do Uol, Barbosa afirmou que os primeiros sintomas surgiram no ano passado. Ele foi ao médico em Fortaleza, mas só recebeu o diagnóstico de infecção urinária. Foi em São Paulo, no hospital Albert Einstein, que ele descobriu os tumores em fase inicial.