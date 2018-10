A história da rede recém-chegada a Goiânia é quase tão saborosa quanto seus sorvetes bem densos, açucarados e repletos de incrementos. Amigos desde a época do colégio, quando eram os piores em educação física, os americanos Ben Cohen e Jerry Greenfield aprenderam a fazer sorvete por meio de um curso por correspondência. Fundada em 1978 com um investimento de 12 000 dólares, a Ben & Jerry’s hoje lidera o mercado de sorvetes superpremium nos Estados Unidos. Nas mãos da Unilever desde 2000, quando o gigante a adquiriu por 326 milhões de dólares, a cadeia ganhou a primeira unidade brasileira quatro anos atrás, em São Paulo. Inaugurada em fevereiro, a filial goiana se encontra no 2º andar do Shopping Flamboyant. Resume-se a uma vitrine na qual se revezam 22 sabores. Um dos hits é o cone sweet cone, com base de baunilha misturada a calda de caramelo e pedaços de waffle. O cherry garcia consiste em um sorvete de cereja acrescido da fruta picada em calda e flocos de chocolate. Já o triple caramel chunk traz uma mescla de sorvete de caramelo com calda de caramelo e flocos de chocolate recheados, sim, de mais caramelo. O preço é o mesmo no copinho ou na casquinha: R$ 12,00 por uma bola, R$ 18,00 por duas e R$ 24,00 por três. Se a escolha for o cone de waffle, maior e mais fresquinho, serão acrescentados R$ 4,50 ao valor. A calda extra, de caramelo ou chocolate, custa outros R$ 4,50. Pois é, a ideia não é se preocupar com calorias. Educação física, afinal, nunca foi o forte dos fundadores. Shopping Flamboyant, Avenida Deputado Jamel Cecílio, 3300, Jardim Goiás, ☎ 3515-1746. 10h/22h30 (dom. a partir das 12h).

