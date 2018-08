Ben Affleck se interna em clínica após pedido de Jennifer Garner

Ben Affleck retornou para a clínica de reabilitação após uma intervenção de Jennifer Garner, sua ex-esposa. Segundo o site TMZ, o ator, que luta contra o alcoolismo, deu entrada na clínica na noite desta quarta-feira, dia 22. A decisão foi tomada no mesmo dia, logo depois que a atriz foi à casa do ex-marido, com quem tem três filhos, e implorou que ele buscasse ajuda. Segundo o site, Affleck sabia que precisava voltar ao tratamento e não recusou os conselhos.

Os dois saíram juntos da residência e Jennifer o levou à clínica, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Affleck já passou pela reabilitação para tratar o vício em álcool duas outras vezes: em 2001 e em dezembro de 2017.

Jennifer pediu o divórcio no começo do ano passado, dois anos depois que eles já viviam separados. Oficialmente, o divórcio ainda não foi concluído.