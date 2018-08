Ben Affleck e Matt Damon farão filme sobre fraude contra o McDonald’s

Ben Affleck e Matt Damon voltarão a trabalhar juntos em um filme sobre um grande caso de fraude contra a rede de fast-food McDonald’s. Affleck será o diretor do longa-metragem, que terá Damon como protagonista. O roteiro narra um esquema que levou ao faturamento de 24 milhões de dólares com a manipulação do jogo promocional Monopoly (o nosso Banco Imobiliário) do McDonald’s.

Amigos desde jovens, Affleck e Damon alcançaram a fama em Hollywood com o filme Gênio Indomável (1997), pelo qual ganharam o Oscar de melhor roteiro original.

Paul Wernick e Rhett Reese, roteiristas dos dois filmes do super-anti-herói Deadpool, escreverão o novo longa para o estúdio 20th Century Fox, que será baseado em uma reportagem assinada pelo jornalista Jeff Maysh no portal The Daily Beast. Affleck e Damon financiarão o filme por meio da produtora The Pearl Street.

A história sobre a fraude ao McDonald’s despertou um grande interesse em Hollywood, tanto que a Universal queria comprar os direitos para o ator Kevin Hart. A Warner Bros. pretendia fazer o mesmo para os roteiristas John Requa e Glenn Ficarra e o ator Steve Carell; e a Netflix planejava fazer um filme com Robert Downey Jr. envolvido como produtor.