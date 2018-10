Ben Affleck deixa clínica de reabilitação após 40 dias internado

Ben Affleck completou parte do tratamento contra o vício em álcool. Em uma publicação em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, o ator afirmou: “Esta semana completei uma estadia de 40 dias em um centro de tratamento para vício em álcool e continuo como paciente externo”.

Affleck ainda agradeceu o apoio que recebeu de sua família, colegas e fãs. “Me deu a força e o apoio necessários para que eu falasse da minha doença com os outros”, disse. “Lutar contra qualquer vício é uma luta difícil e para a vida toda. Por isso, uma pessoa nunca está sem fazer tratamento. É um compromisso para a vida toda. Estou lutando por mim e por minha família.”

“Muitas pessoas me procuraram nas redes sociais e falaram sobre suas próprias jornadas com o vício”, continuou. “Para essas pessoas, eu quero dizer obrigado. Sua força é inspiradora e está me ajudando de maneiras que eu nem achei que fossem possíveis. Ajuda saber que eu não estou sozinho.”

Affleck foi levado para uma clínica de reabilitação em 22 de agosto por sua ex-mulher, a atriz Jennifer Garner, com quem ele tem três filhos. O ator já havia passado por uma clínica antes, em 2001.