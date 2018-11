Operação caranguejo. Esse é o termo usado pelos funcionários daqui para o momento da semana em que eles recebem, abatem, limpam e fazem o pré-preparo de até 7 000 crustáceos. A semelhança com uma missão de guerra vai além do nome. Tal procedimento pode envolver doze pessoas, que atuam de forma coordenada durante oito horas, até finalizar o trabalho. Tudo isso para garantir caranguejos de alta qualidade aos clientes da barraca, parte do complexo de um dos parques aquáticos mais conhecidos do Brasil. Em períodos de maior movimento, o público ocupa todos os 1 500 lugares disponíveis nos lounges e nas mesas pé na areia — e chega a consumir até 1 000 crustáceos num único dia. Da espécie uçá, os caranguejos vêm quase sempre de Parnaíba, no Piauí. Na primeira fase do processamento, eles são contados: os indivíduos mortos ou com membros faltando ficam de fora. Os animais selecionados passam, então, por um resfriamento em mistura de água e gelo a cerca de zero grau. Quinze minutos depois, já mortos, são limpos com jato de água e cozidos em grandes autoclaves. Das seis maneiras que eles saem da cozinha, a mais pedida é a beach park: um quarteto de caranguejos inteiros em molho à base de leite de coco, pimentões, tomate, cebola e pimenta (R$ 55,00). Quem adora patolas costuma optar por elas cozidas em água e sal (R$ 75,00). Se o seu mundo não combina com caranguejo, saiba que a barraca tem um enorme cardápio. Ele inclui pargo frito com molho de manteiga de alho, salsa e limão (R$ 170,00, para até três pessoas) e moquecas, como a que leva beijupirá, camarão, polvo, leite de coco e cheiro-verde (R$ 180,00, para três). Na seção de bebidas, fazem sucesso as garrafas de 600 mililitros de Heineken e Sol Premium (R$ 18,00 cada uma) e as caipiroscas (R$ 27,00 a R$ 40,00). Rua Porto das Dunas, 2734, Porto das Dunas, Aquiraz, ☎ 4012-3000 (1 500 lugares). 9h30/17h30 (qua. até 17h na baixa temporada). Aberto em 1985.

2º lugar: Hawaii

3º lugar: Chico do Caranguejo

