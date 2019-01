‘BBB19’: Vanderson será intimado a depor após acusação de estupro

O participante do Big Brother Brasil 19 Vanderson Brito, 35, será intimado nesta semana a prestar depoimento após ser acusado de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, estupro e importunação ofensiva ao pudor, segundo a delegada Juliana de Angelis Carvalho, titular da Delegacia de Atendimento à mulher (Deam), de Rio Branco (AC), cidade de origem de Brito.

“A Secretaria de Estado de Polícia Civil, através da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher (DPAM), recebeu o pedido da Polícia Civil do Acre. A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá vai essa semana ao Projac para intimar o participante do programa para que ele preste depoimento”, afirmou a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

De acordo com a delegada, as denúncias foram feitas por três mulheres diferentes. A acusação de violência doméstica foi registrada em abril de 2018, e a de estupro e importunação ofensiva ao pudor em 2016. As três mulheres já foram ouvidas pela Deam de Rio Branco.

Procurada, a Globo não respondeu ao pedido de comentário até a publicação desta nota.