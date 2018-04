‘BBB18’: recorde do ano com eliminação de Breno e consagração de Kaysar

O prêmio parece perto das mãos de Kaysar. Na noite desta segunda-feira, o sírio não apenas mandou para casa o arquiteto Breno, seu rival no penúltimo paredão do Big Brother Brasil 18, mas também conquistou a derradeira liderança desta edição do reality show, o que deu a ele a chance de pôr no último paredão da temporada a ex-jogadora de vôlei Paula.

A sequência, fugaz, rendeu ao BBB18 a sua maior audiência neste ano: 34 pontos de audiência e 54% de participação em São Paulo, segundo o Ibope. No Rio de Janeiro, o programa igualou o recorde de audiência desta edição, com 36 pontos e é recorde em participação da temporada, com 56%.

Além de Kaysar, garantiu seu lugar na final a estudante de jornalismo Gleici, do Acre, outra favorita do público. O programa chega ao fim na noite desta quinta-feira, 19 de abril. Ao que tudo indica, os três competidores diletos dos espectadores disputarão o prêmio de 1,5 milhão de reais: Gleici, Kaysar e a Família Lima, formada por Ayrton e Ana Clara, pai e filha.