‘BBB18’: Pai abre toalha da filha após banho e público critica

O comportamento da família Lima no Big Brother Brasil 18 continua chamando a atenção do público. A polêmica atual se refere a um episódio ocorrido terça-feira, mas que voltou à tona das redes sociais nesta sexta. Ayrton abriu a toalha da filha, Ana Clara, para checar se ela tinha colocado uma calcinha, após o banho. A cena tem recebido críticas nas redes sociais, depois de os espectadores questionarem a intensidade de carinho entre os dois familiares.

Nesta semana, a direção do BBB convocou os integrantes da família para conversar sobre a repercussão negativa que o comportamento dos familiares está recebendo fora da casa. O apresentador Tiago Leifert ainda questionou um selinho prolongado que Ayrton e Ana Clara deram durante a primeira festa do reality. Outra cena que incomodou o público do programa foi o episódio em que Ayrton aparece deitado sobre a jovem em uma das camas do confinamento.

Na terça-feira, Ana Clara pediu a ajuda do pai para colocar o microfone, depois de sair do banho. Após ajudá-la, Ayrton perguntou se a filha já tinha colocado a calcinha. A jovem respondeu que sim e Ayrton, então, começou a abrir a toalha que estava enrolada no corpo de Ana Clara para checar.

No Twitter, a atitude de Ayrton recebeu duras críticas dos internautas. “Ele não respeita a intimidade da filha”, repreendeu uma usuária da rede social.