‘BBB18’: Globo ignora redes e não menciona ‘cintada’ de Ana Clara

A Globo ignorou o clamor das redes sociais e sequer mencionou no programa desta terça-feira a “cintada” dada por Ana Clara em Kaysar. Parte do público do Big Brother Brasil pedia na internet a expulsão da participante por agressão. A ruiva não só não foi expulsa como, confirmando seu crescente favoritismo no jogo, sobreviveu ao paredão desta noite, que eliminou Caruso com 81,5% dos votos. Ana Clara, que disputa o reality show ao lado do pai, Ayrton, recebeu 11,5%, enquanto Kaysar ficou com 6,9%.

Clamor

As redes sociais foram tomadas por pedidos de expulsão da participante da casa na manhã desta terça. Em uma brincadeira no banheiro do reality show, a ruiva acertou um cinto diversas vezes em Kaysar, que chegou a ficar com a marca da cintada no braço. Em outro momento, na madrugada de sábado para domingo, depois da festa, Ana Clara, que tinha tomado algumas doses a mais, também atirou uma almofada no sírio e deu cintadas no rapaz.

O próprio Kaysar, no entanto, chegou a acordar Caruso com um susto nesta segunda-feira, o que levou a produção do BBB a se pronunciar para lembrar as regras do confinamento. “Fica terminantemente proibido qualquer tipo de brincadeira com contato físico, almofadas, cintas, chinelos, tapas. Não poderá acontecer mais esse tipo de brincadeiras dentro da casa”, disse a voz anônima da produção. Enquanto os participantes tentavam entender a qual brincadeira a produção se referia, a voz reforçou. “Esse tipo de conduta é inadequado e vocês sabem. Se acontecer, vai render expulsão do programa. Vida que segue na casa.”

Repercussão

Nas redes sociais, fãs do programa estranharam a ausência do assunto na edição desta terça:

Ué @TiagoLeifert pq não passou hoje no BBB a "agressão" (que vcs do BBB não trataram como agressão) de Ana Clara em Kaysar? Me explica isso @TiagoLeifert @bbb @RedeGlobo — Riquelme Fonseca (@RiquelmeP87) March 28, 2018

@bbb pq vcs forcaram claysar? Pra abafar o caso da agressão? Nao colou #BBB18 — Marina intocável 🏹🎒 (@Marinasilva_12) March 28, 2018

Expectativa: Tiago se pronunciando sobre a "agressão" de AC Realidade: edição shippando Claysar Kkkkkkkk tô rindo, me julguem #BBB18 — Mari Intocável (@PauleteBBB) March 28, 2018

Ana Clara nem expulsa e muito menos eliminada pic.twitter.com/aKcd1S8Khv — vitor expulso por agressão (@realityzao) March 28, 2018

Agressão e expulsão

Agressão física dentro da casa do BBB leva a expulsão do programa. Na edição de 2017, Marcos Harter foi eliminado depois que a especialistas da Delegacia da Mulher do Rio de Janeiro que visitaram o Projac constataram indícios de agressão física do médico contra Emilly Araújo, sua então namorada no reality.

Em 2016, Ana Paula Renault, foi expulsa depois de dar dois tapas em Renan Oliveira durante uma festa. O modelo, que já estava se desentendendo com a mineira havia tempos, foi ao confessionário e afirmou ter sido agredido, cobrando a expulsão de Ana Paula.