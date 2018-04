‘BBB18’: Gleici dispara nas enquetes e pode estar próxima do R$ 1,5 milhão

Uma das favoritas para ganhar o prêmio de 1,5 milhão de reais do Big Brother Brasil 18, a estudante de psicologia Gleici, do Acre, disparou nas pesquisas feitas pela internet sobre a final do programa, que vai ao ar nesta quinta-feira, logo após a novela das 9 da Globo, O Outro Lado do Paraíso.

Na enquete de VEJA, a estudante de 23 anos tem 55% dos votos, contra 36% do sírio Kaysar, quase 20 pontos percentuais a mais, e apenas 9% da Família Lima, formada por Ana Clara e o pai, Ayrton.

Na enquete do UOL a diferença é de quase 14 pontos percentuais: Gleici tem 52,65%, Kaysar aparece com 38,75% e a Família Lima, com 8,59%.

Outras enquetes apresentam resultado semelhante: Gleici acima dos 50% e Kaysar na casa dos 30%.

Boa parte dos que votam em Gleici pensam na origem pobre da menina de 23 anos, que quer construir casas para a família. Do lado de Kaysar, pesa o fato de ele ser um refugiado e querer trazer os país da Síria, país que está em guerra há anos.

Vale lembrar que as enquetes não influem nos votos do programa, que são feitos por meio do site oficial do BBB. Além disso, o engajamento da torcida de Kaysar é enorme, e pode fazer diferença na votação que de fato importa.