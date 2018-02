‘BBB18’: Fãs criam perfil de possíveis filhos dos participantes

A torcida pela formação de casais no Big Brother Brasil ganhou uma nova tendência nas redes sociais. Fãs do reality começaram a criar perfis no Twitter para crianças que poderiam ser geradas por duplas na casa. Entre as contas ativas na rede estão a de Lucca, um bebê gerado pelos brothers Lucas Fernandes e Jéssica Mueller e Wagner Jr., o possível filho de Wagner Santiago e Gleici Damasceno.

Oi pessoal, nasci de um adultério. #paz — Lucca Mueller Fernandes 🚫 (@luccamuellerfe1) February 14, 2018

As combinação entre diferentes participantes são diversas. Os perfis de uma criança fruto do relacionamento de Kaysar e Gleici e até entre as sisters Paula e Jéssica já foram criados. As contas comentam diariamente os acontecimentos da casa com bom humor. “Oi, pessoal! Nasci de um adultério”, escreveu o perfil do bebê de Jéssica e Lucas. O cearense ficou noivo antes de entrar no reality.

Tia Ana Clara não serve nem pra chamar o papai e a mamãe pra dormir no líder e me conceber 🙄 — Wagner Damasceno Santiago Jr (@wagnerdamascjr) February 17, 2018

Enquanto a moda cresce, os perfis vão ganhando novos seguidores. Um dos mais populares no Twitter até agora, o Lucca (combinação de Lucas e Jéssica), já possui mais de 700 seguidores na rede social.