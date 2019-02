‘BBB15’: Na reta final, ‘brothers’ terão alimentação irrestrita

Em uma prova da comida coletiva, todos os confinados conseguiram garantir uma semana de alimentação irrestrita no programa. A disputa consistia em formar uma linha do tempo sobre os acontecimentos marcantes da atração. Os quatro remanescentes conseguiram cumprir a tarefa e estão no grupo do “tá com tudo”. Pela primeira vez ao longo desta edição, o sábado não trouxe a prova do Anjo, já que a líder Amanda está na disputa pela imunidade da semana em uma votação aberta ao público.

O jogo extenso e em grupo pela comida é uma estratégia da produção para animar os participantes, então, silenciados após a saída de Mariza, e obrigá-los a uma maior interação – já que Cézar só conversa com estátuas, Amanda e Fernando só querem saber do edredom, e Adrilles, coitado, fala sozinho.

Leia também:

‘BBB15’: Amanda, a especialista em trocar um prêmio por um cafajeste

Qual participante merece ganhar o ‘BBB15’? Escolha

A competição foi dividida em três etapas e, a cada parte vencida, uma bonificação era oferecida aos confinados. Se o grupo não completasse todas as fases, seriam obrigados a sobreviver apenas com arroz, feijão, ovos e goiabada pelos próximos dias.

Entre as lembranças organizadas no painel pelo grupo estava a punição do elenco com o caso de Luan (que roubou um pedaço de frango), a saída de Tamires e uma briga de Adrilles com Mariza sobre lavar ou não uma cueca. Próximo do fim, o reality aproveitou a brincadeira para fazer uma retrospectiva do programa e, quem sabe, aquecer o morno final que deve acontecer na próxima semana.