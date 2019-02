‘BBB15’: Adrilles enfrenta Cézar no penúltimo paredão

O estresse atingiu níveis altíssimos neste domingo com a formação do penúltimo paredão do Big Brother Brasil 15. Para as indicações do dia, nenhum participante estava imune de ser arremessado nas jaulas dos leões. A líder Amanda, influenciada pelo namorado Fernando, colocou o amigo Adrilles na berlinda com um discurso piegas. Com o voto de decisão, o mineiro, com uma manobra que beira a loucura, decidiu enfrentar Cézar no combate.

Amanda, especialista em trocar um prêmio por um cafajeste

O público votou e, por 51% dos votos, não concedeu imunidade para a líder da atração desta semana. O motivo da escolha é simples: a falta de empatia dos espectadores pelo amor descomedido da empresária paulista por Fernando. Se Aline era vista como uma personagem coadjuvante pelo elenco, uma vez que repetia todas as opiniões do carioca para os colegas, Amanda não quis ficar para trás da concorrente e decidiu copiar as atitudes da mineira. O produtor cultural, em uma estratégia meticulosa, fez com que a sister acreditasse que Adrilles, por ter ido a somente um Paredão no BBB15, era ainda uma incógnita no jogo. O brother, na verdade, só queria eliminar um obstáculo de seu tão sonhado prêmio. O problema é que Amanda não percebeu a manipulação e quis seguir os instintos do amado. Logo, como soberana da casa, indicou o poeta maluco à berlinda.

Com o voto de Amanda já dado, coube aos votos de Adrilles, Cézar e Fernando a indicação do outro emparedado. Há semanas, Cézar e Fernando trocam ofensas dentro do confessionário do reality e, sem novidades, elegeram um ao outro para a berlinda. Logo, Adrilles tinha a vantagem de escolher com quem preferia enfrentar a batalha que pode vir a garantir, ou não, a sua permanência na final do BBB15. O público esperava que o mineiro optasse pelo produtor cultural, vide todas as artimanhas elaboradas pelo carioca para colocar o escritor na direção de sáida da “nave louca”. Mas o poeta, que deve viver em um conto de fadas, preferiu selecionar o caubói para a briga. A decisão é controversa, já que Cézar, um dos que mais manteve diálogo com Adrilles desde a saída de Mariza, permanece invicto em quatro paredões consecutivos. O resultado sai na terça-feira e pode ajudar a definir o vencedor do programa.