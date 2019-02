‘BBB14’: Aline e Marcelo se enfrentam no 12° paredão

Aline e Marcelo, rivais dentro da casa do BBB14, vão disputar o 12° paredão do reality. Tatiele, ao ganhar a prova do Anjo, conquistou ela mesma a imunidade – antes de ser informada da novidade pelo apresentador Pedro Bial, ela declarou sua intenção de imunizar Marcelo, que recebeu votos de Aline, Cassio e Clara.

PAREDÃO DO ‘BBB14’: Aline ou Marcelo? Quem vai ser o próximo a sair?

A atriz foi indicada ao paredão pelo líder Valter Slim, que provou estar jogando pra valer no programa: “Pensei bastante, fiquei com dor de cabeça e raciocinei. Por mais que eu tenha carinho, afinidades, eu até conversei com ela hoje, mas vou colocar Aline”, explicou o rapper, que até então se mostrava “amigo” da atriz.

De certa forma, Aline experimentou de seu próprio veneno, já que no paredão passado votou em sua então “melhor amiga” Angela. Desta vez, foi colocada na berlinda por um participante que até então era seu “brother”. Ao ganhar a prova do anjo, Aline chegou a imunizar o rapper e, quando conquistou a liderança, era constantemente “assediada'”por Slim, que não arredou o pé dos aposentos da então líder.

Mothers – As mães dos brothers, que entraram no jogo neste final de semana, tiveram dupla função na noite deste domingo: imunizaram um participante e tiveram de defender a permanência dos emparedados. As participantes, que não puderam votar nos próprios filhos, deram a imunidade à Angela.

Ao defender a permanência de sua filha Aline no BBB, Dona Ledi lançou mão de um argumento, digamos, bastante fraco, levando em conta o show de drama protagonizado pela atriz: “Eu acho que ela é uma garota muito verdadeira”. Já Dona Leda, mãe de Marcelo, se saiu um pouco melhor no papel de advogada de defesa “Eu gostaria muito que o Marcelo permanesse porque ele passou por várias situações que não foram fáceis e ele superou”, afirmou a mother.