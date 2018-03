‘BBB’: Diego fica surpreso ao saber de rejeição dele e de amigas

Diego tomou um susto ao descobrir que foi eliminado nesta terça-feira com 81,07% de rejeição no Big Brother Brasil. O brother só descobriu a porcentagem durante conversa com Fernanda Keulla no RedeBBB, que é transmitido no site do reality da Globo. A ex-BBB desafiou o escritor a adivinhar a rejeição de suas amigas e aliadas no jogo, Ana Paula e Patrícia.

“Acho que a Ana Paula saiu beirando os 70% para 80%, por aí”, disse. “A Patty acho que ficou em 60%. É isso mesmo?” Fernanda riu e disse que era um pouco mais: “A Ana Paula saiu com 89,85% dos votos e a Patty com 94,26% dos votos”. Diego ficou surpreso e exclamou “e eu? agora fiquei com medo”. Fernanda então contou a rejeição do rapaz e ele concluiu: “Então era ou fugir do paredão ou voltar para casa, não tem jeito”.

Os amigos, batizados de “trio mandinga” pela edição do programa, chegaram ao reality com sede de jogar, armando vários esquemas e planos para tentar eliminar os concorrentes mais fortes. A estratégia, porém, não deu certo e os três acabaram eliminados com altos índices de rejeição.