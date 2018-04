‘BBB’ ou ‘Big Treta Brasil’: Caruso ameaça ‘fazer churrasquinho’ de Wagner

Nunca antes na história do Big Brother Brasil uma entrevista com o eliminado da noite foi tão quente. Em conversa nesta madrugada com a ex-BBB Fernanda Keulla, apresentadora do RedeBBB, programa online que é uma das paradas obrigatórias de quem deixa o confinamento dos Estúdios Globo, o paranaense Wagner foi chamado de falso e ameaçado de violência física pelo paulistano Caruso. Confira o vídeo abaixo.

Fernanda colocou Caruso no ar para uma espécie de acareação com Wagner, considerado um “duas caras”, “leva e traz” e “traidor” pelo grupo que o publicitário de São Paulo formava com o também paulistano Viegas. Wagner diz que se sentiu deixado de lado pelos colegas e que seguiu seu coração, se aproximando dos que o acolheram então — a Família Lima e a namorada no BBB, a estudante Gleice, do Acre.

Caruso, que entrou na conversa por vídeo ao vivo, já chegou chegando. “E aí, princesa, olha o que está te esperando aqui. Vem buscar aqui em São Paulo. Entendeu? Vem buscar aqui”, disse, exibindo uma cédula fake de 3 reais. “Sua batata assou, irmão, vou fazer churrasquinho de você. Tá todo mundo aqui em São Paulo te esperando. Dá até dó de você”, continuou o publicitário, no melhor estilo ogro. Wagner, ainda com a voz suave, provocava: “Cê é brabão, né?”

Wagner, que se define como “sereno”, palavra usada à exaustão em conversa na manhã desta quarta com Ana Maria Braga no Mais Você, outra parada obrigatória dos eliminados, perdeu a paciência. “Todo mundo quem? Quem tá me esperando? Você é muito chorão”, respondeu. “Seu palanque é esse, isso é o que sobrou para você. Saí fora, vai lavar sua bunda.”

Assustada com a discussão imprevista, Fernanda Keulla tentou camuflar e dissipar a briga. “O Caruso tem esse jeito atlético e brincalhão. Mas, ao fim do jogo, a amizade prevalece”, improvisou, sem disfarçar o nervosismo. “Caruso, muito obrigada pela sua participação”, disse, dispensando o publicitário.