BBB 18: Wagner vence prova do anjo

Wagner foi o mais rápido em uma prova de circuito e venceu a prova do anjo do Big Brother Brasil 18 desta semana. O artista visual terá o direito de imunizar um dos colegas na formação do paredão, que acontece nesta noite. O líder é Kaysar, que venceu uma prova de resistência após mais de 29 horas na madrugada de sábado.

A prova do anjo, que normalmente ocorre aos sábados, foi adiada para este domingo justamente por causa da longa duração da prova do líder. A atividade que definiu o anjo foi um circuito de agilidade. Não participaram da prova Kaysar, por ser o líder, Ayrton (representado pela filha Ana Clara) e Paula, sorteada com uma bola vermelha.

Wagner venceu Ana Clara na disputa final e, além da escolha de imunidade, ganhou um almoço com direito a dois convidados. Ele ainda deu o “castigo do monstro” a Jéssica e Breno, que ficarão fantasiados de escova de dente e boca.