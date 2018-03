BBB 18: Kaysar vence prova de resistência após 29h

Kaysar Dadour conquistou a liderança desta semana no Big Brother Brasil 18 na madrugada deste sábado, em uma prova de resistência que durou 29 horas e 45 minutos – a segunda mais longa da história do reality show da Globo. O refugiado sírio superou Jéssica e, além da imunidade, ganhou um carro.

O vencedor da prova deveria ficar dentro de um carro e, de tempos em tempos, descer para carregar ou descarregar o porta-malas. Antes de Kaysar e Jéssica, os últimos remanescentes foram Viegas e Breno, que aguentaram mais de um dia de prova, sem comer ou urinar.

A prova terminou às 5h15 deste sábado, quando Jéssica não conseguiu colocar as malas no carro a tempo e foi eliminada. O recorde de tempo em uma prova do líder BBB segue sendo a vitória de Kelly, na 12ª edição, que 29 horas e 57 minutos.