Basquiat: glamour marginal ou empulhação?

VJ2566Jean Michel Basquiat Early Moses, 1983 Acrylic and oil on canvas 198,1 x 141 cm © The Estate of Jean-Michel Basquiat. Licensed by Artestar, New York. 70 Jean Michel Basquiat Untitled , 1982 Oil, marker and paper on wood board 123,19 x 76,2 cm © The Estate of Jean-Michel Basquiat. Licensed by Artestar, New York. 71

2/5 Cores fortes - Marcas de Basquiat: a anatomia na imensa The Field Next to the Other Road, com 4 metros (Artestar New York/)

VJ2566The Field Next to the Other Road | 1981 | Acrylic, enamel spray paint, oilstick, metallic,paint and ink on canvas | 221 x 401 cm | O campo próximo a outra estrada | 1981 | Acrílico, tinta spray esmalte, tinta a óleo embastão, metálico, pintura e tinta sobre tela | 221 x 401 cm | © The Estate of Jean-Michel Basquiat. Licensed by Artestar, New York.