Endereços da categoria ‘variados’ em Recife

BKB — Babylon Kaffe Bar

O híbrido endereço é fruto da parceira entre a cervejaria Babylon e a turma da Kaffe Torrefação e Treinamento, premiada nesta edição (pág. 18). Em uma das salas, aliás, funciona um espaço de aulas para coffee lovers e baristas, comandado por Lidiane Santos. O cardápio, além de uma lista de cervejas e outra de cafés, nas quais constam o chope Babylon Session IPA (R$ 9,90, 284 mililitros) e o cold brew infusionado por 24 horas e servido com gelo (R$ 10,00), sugere vinhos, cachaças e comidinhas. A porção de costela suína marinada em vinho, guarnecida de barbecue de morango e salada morna de batatas, custa R$ 39,90. Rua Capitão Rebelinho, 735, Pina, ☎ 3231-5651 (40 lugares). 16h/23h (sex. e sáb. até 1h; dom. 15h/20h; fecha seg.). Aberto em 2018.

LOJA DE CERVEJAS

Beer Cave

Os clientes podem entrar na câmara fria, cuja temperatura varia de 0 a 2 graus negativos, e escolher entre os 250 rótulos de quinze países. A Heineken custa R$ 10,99 (600 mililitros) e, entre as importadas, têm boa saída duas da Bélgica: a witbier Vedett Extra

White (R$ 21,90, 330 mililitros) e a golden strong Duvel (R$ 24,99, 330 mililitros). Para prestigiar as marcas artesanais pernambucanas, vale provar a american lager da Capunga (R$ 13,99, 600 mililitros). Avenida Conselheiro Aguiar, 4845, Boa Viagem, ☎ 33348052 (50 lugares). 24 horas (com intervalo das 5h às 8h). Aberto em 2013.

PASTEL

ReiNado Pastelaria

Comandada pelos irmãos Ana Cláudia Lins e Ednário Lins Júnior, a casa, dedicada a pastéis, integra a área gourmet do Mercado da Encruzilhada. O salgado é frito na hora e pode levar onze tipos de recheio, como carne moída apimentada e queijo com goiabada (R$ 8,00 cada um). Para petiscar, o bolinho de feijoada (R$ 12,00, seis unidades) vai bem ao lado do chope Heineken (R$ 8,00, 300 mililitros). Rua Dr. José Maria, s/nº, Mercado da Encruzilhada, boxe 215, Largo da Encruzilhada, ☎ 3034-4143. 10h/17h (qui. até 18h; sex. e sáb. até 19h; fecha seg.). Aberto em 2017.

MEXICANO

Escalante’s Tex Mex

A novidade deste endereço fica por conta da programação musical, que vai de karaokê durante a semana (às quartas, em Candeias, e às quintas, no Parnamirim) a DJ no fim de semana. De terça a quinta-feira, é possível optar pelo rodízio tex-mex, que inclui receitas típicas como tacos, burritos e uma porção de churros com doce de leite (R$ 39,90 por pessoa). Combo das principais entradinhas da casa, o maria del bairro (R$ 44,90, para três pessoas) reúne itens como chili de carne, nachos e vem com guacamole e sour cream. Para brindar, o clássico mojito (R$ 16,90) lidera os pedidos. Rua João Tude de Melo, 77, Parnamirim, ☎ 99682-9180 (100 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 1h; fecha seg.); Avenida Bernardo Vieira de Melo, 4450, Candeias, ☎ 98875-3080 (200 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 1h; fecha seg.). Aberto em 2012.