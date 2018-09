Música ao vivo: os principais endereços da categoria em Recife

Beto’s Bar

Roberto Farias começou com uma barraca de praia, onde servia os caldinhos que hoje fazem sucesso no bar. Cebola, feijão, peixe e sururu (R$ 6,99) são alguns deles, além dos chamados especiais, de camarão, polvo e marisco (R$ 7,99). Pode-se aplacar a sede com as caipiroscas de vodca Absolut, como a de frutas vermelhas (R$ 20,00). A partir das 20h, tem música ao vivo com MPB, sertanejo e forró. Cobra-se o valor de R$ 7,99 a R$ 9,99 pelo couvert. Avenida Bernardo Vieira de Melo, 4738, Candeias, Jaboatão dos Guararapes, ☎ 3469-2995 (600 lugares). 11h/3h (sex. e sáb. até 4h; dom. até 2h). Aberto em 2004.

Bodega Estelita

Uma bem-vinda reforma ampliou a área climatizada da casa. No agradável ambiente, com tijolos aparentes, luz indireta e detalhes em madeira de demolição, o público se diverte ao som de DJs ou de bandas de forró e pop rock. Alguns degraus abaixo, o espaço batizado de pub costuma ter clima de balada. Às sextas e sábados, pagam-se R$ 4,00 de couvert. Enquanto curte as apresentações, a clientela pode provar as coxinhas, elaboradas em quatro versões — entre elas camarão (R$ 15,00) e jerimum com charque (R$ 12,00). Se a fome for maior, a pedida é o hambúrguer de costela desfiada, que leva molho barbecue, maionese, alho, tomate e pimenta (R$ 22,00). Dos drinques, o cosmopolitan (R$ 16,00) é o mais buscado. Rua do Futuro, 181, Graças, ☎ 3127-4143 (200 lugares). 19h/4h (qua. e dom. até 23h30; qui. até 3h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2013.

Canela

Afamada pelas bandas de blues aos domingos, a casa transita ainda pelo pop rock, às sextas e sábados, e por cover dos Beatles, às quintas. Seja na área interna, onde acontecem os shows, seja no quintal perfumado pelo pé de canela, é possível encontrar a porção de coxinhas empanadas com farinha panko (R$ 24,00, seis unidades) e os camarões salteados em azeite, salsinha e alho acompanhados de batata noisette (R$ 42,00, para dois). Na ala de drinques faz sucesso o clericot (R$ 20,00), servido em dobro às terças e quartas. O chope Heineken sai a R$ 8,70. De terça a sábado, o couvert artístico custa R$ 10,00 e, aos domingos, R$ 15,00. Rua Caio Pereira, 100, Rosarinho, ☎ 3241-5604 (100 lugares). 18h/2h (dom. 18h/1h; fecha seg.). Aberto em 2012.

Casbah

Instalado num antigo casarão mourisco, raro exemplar da arquitetura árabe no Brasil, o estabelecimento aposta em atrações musicais. Não há programação fixa e os ritmos variam de forró a jazz, blues e instrumental. No cardápio de comes, a novidade é a esfiha fechada de carne, espinafre ou frango (R$ 6,00 a unidade). Mas o pedido mais recorrente é o frango mourisco, cozido com molho picante acrescido de tomate e ervas e montado sobre uma base de legumes refogados (R$ 20,00). Para refrescar, o chope IPA da pernambucana Turvalina faz sucesso (R$ 10,00, 400 mililitros). Envelhecidas em barris de sândalo ou umburana, as cachaças Salinas, Matuta, Germana e Seleta saem por R$ 6,00 a dose. Rua 27 de Janeiro, 7, Carmo, Olinda, ☎ 98513-3525 (80 lugares). 19h/1h (qua. até 23h; qui. até 0h; dom. 16h/22h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2015.

Estelita

A casa é famosa pela programação eclética, que avança madrugada adentro. Na quinta da malícia, por exemplo, o repertório transita por pop, indie pop e funk (entrada: R$ 5,00). Enquanto curte os shows, a clientela prova pizzas como a margherita (R$ 19,00) e minipastéis de queijo e de carne (R$ 14,00, cinco unidades). Na carta de drinques, o avohay leva rum, Malibu, suco de laranja, abacaxi e canela (R$ 14,00). Para quem prefere cerveja, há Heineken (R$ 8,00) e Budweiser (R$ 7,00). Ocasionalmente, a casa abre às terças e aos domingos. Rua Saturnino de Brito, 385, Cabanga, ☎ 3127-4143 (386 lugares). 22h/5h (dom. 19h/3h; fecha seg. a qua.). Aberto em 2014.

Herculano

O bar é destino para quem busca forró e sertanejo. Para recarregar as energias entre uma dança e outra, indica-se o filé-mignon ao molho marsala, com cubos da carne cobertos por parmesão e gorgonzola (R$ 44,90, para três pessoas). É possível ainda alternar goles de caipirosca (R$ 12,95) ou de cerveja Budweiser (R$ 8,95 a long neck) com caldinho de camarão (R$ 11,90). Às sextas, a entrada custa R$ 30,00 para homens e R$ 20,00 para mulheres, enquanto aos sábados cobram-se R$ 20,00 de ambos. Avenida Herculano Bandeira, 97, Pina, ☎ 3038-0001 (250 lugares). 21h/3h (sex.) e 19h/3h (sáb). Aberto em 2013.

Mafuá do Januário

Carretéis de madeira, caixotes de feira e móveis de antiquário dão o tom rústico à decoração. De quarta a sábado, shows de rock, pop, blues, soul e chorinho atraem a clientela (couvert: R$ 9,00). Para acompanhar, os quarenta rótulos de cerveja artesanal incluem a Januário Hausbier (R$ 10,00, 600 mililitros), uma german pilsen da casa que vai bem ao lado do bolinho de feijoada (R$ 25,90, cinco unidades). Aos sábados e domingos, a casa também abre para almoço, com opções como a carne de sol de angus com feijão-verde, arroz, farofa de bacon, vinagrete e macaxeira frita (R$ 60,90, para dois). Rua Capitão Zuzinha, 184, Boa Viagem, ☎ 3462-5652 (200 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. a partir das 12h; dom. 12h/20h; fecha seg.). Aberto em 2015.

Quintal Estelita

A casa dispõe de amplo espaço ao ar livre, com palco para shows de bandas locais. Às quintas, sextas e sábados, enquanto curtem apresentações de MPB, rock, reggae e forró, os clientes pedem drinques como o gin fresh, preparado com gim, kiwi, abacaxi, licor de laranja, espuma de limão e gengibre (R$ 22,00). Para beliscar, saem da cozinha pratos como asinhas de frango com molho agridoce (R$ 27,00) e iscas de peixe crocante com aïoli (R$ 22,00). Rua Pinhal, 4, Boa Viagem, ☎ 3072-5672 (350 lugares). 18h/0h (sex. até 2h; sáb. 12h/2h; dom. 12h/0h). Aberto em 2015.

Ramón Hostel Bar

Cravada no polo gastronômico e boêmio de Casa Forte, a Ramón Bar y Parrilla, a primeira filial da marca, foi aberta em 2017. O cardápio é semelhante ao da matriz, mas inclui carnes preparadas na típica grelha argentina. Faz sucesso a fraldinha ao chimichurri e vinagrete com batata assada (R$ 27,00). Em Boa Viagem, o sucesso são as empanadas, como a de tomate seco com provolone (R$ 7,00). Para dividir, a tábua argenta, com tiras de contrafilé empanado, molho de tomate, presunto e queijo mais batata rústica (R$ 29,90), é boa pedida ao lado da cerveja uruguaia Patricia (R$ 17,00, 960 mililitros). Rua Olavo Bilac, 20, Boa Viagem, ☎ 3036-6930 (70 lugares). 18h/1h (sex. e sáb. até 2h; dom. até 0h; fecha seg.); Avenida Dezessete de Agosto, 1778, Casa Forte, ☎ 3031-8344. 18h/0h (sex. e sáb. até 2h; fecha ter.). Aberto em 2013.

Sala de Reboco

A casa é conhecida por preservar o autêntico forró nordestino. De quinta a sábado, o Quinteto Sala de Reboco apresenta-se a partir das 22h. Entre um passo de dança e outro, o cliente pode provar carne de sol (R$ 31,00) ou bode assado (R$ 23,00). Os dois pratos têm guarnição de batata frita e servem três pessoas. Para beber, oferece caipirosca (R$ 6,00) e caipirinha (R$ 7,00). O couvert artístico varia de R$ 20,00 a R$ 30,00, a depender da banda convidada. Rua Gregório Júnior, 264, Cordeiro, ☎ 3228-7052 (1 305 lugares). 21h/4h (fecha seg., ter., qua. e dom.). Aberto em 1999.

Sana Beer Pub

Em julho de 2017, o bar, que funcionava na Rua do Sol, mudou-se para o atual endereço, decorado com fotos de Raul Seixas. Além de rock, escutam-se blues, MPB e black music. Às sextas e aos sábados, apresentam-se bandas com músicas autorais e DJs locais (entrada entre R$ 5,00 e R$ 15,00). Caipirosca de limão (R$ 9,00) e cerveja Capunga Lager (R$ 14,00, 600 mililitros) refrescam durante o show, enquanto a batata rústica com creme de gorgonzola e bacon (R$ 18,00) e o pão de alho com geleia de abacaxi e pimenta (R$ 7,00) aplacam a fome. Rua 13 de Maio, 99, Centro Histórico, Olinda, ☎ 98185-8586. 18h/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. 16h/22h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2015.