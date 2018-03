Família reclama de Barbie ‘embelezada’ de Frida Kahlo

Uma querela surgiu depois que a fabricante de brinquedos Mattel lançou uma boneca Barbie inspirada na célebre pintora mexicana Frida Kahlo: a família da artista e uma empresa americana asseguram ser as donas do direito de explorar a imagem de Frida.

A Mattel apresentou na última quarta-feira, em Nova York, na véspera do Dia Internacional da Mulher, uma coleção de bonecas, batizada de “Mulheres que inspiram”. A série inclui bonecas à imagem de Kahlo, da piloto americana Amelia Earhart, a primeira mulher a sobrevoar sozinha o Atlântico, e da matemática afro-americana Katherine Johnson, importante colaboradora de missões espaciais da Nasa.

Mas a família da artista emitiu, horas depois, um “comunicado oficial” advertindo que tomará medidas contra a Mattel por ter usado a imagem da pintora sem autorização. “Nós nos veremos na imperiosa necessidade de tomar as medidas necessárias para salvaguardar os direitos de propriedade intelectual que nos assistem sobre a imagem de Frida Kahlo”, disse a família em uma conta verificada do Twitter.

O documento detalha que Mara Romeo, sobrinha-neta de Kahlo, é “a única titular dos direitos de imagem” da pintora e pessoa facultada para autorizar seu uso. “Desconhecemos a origem legal do projeto desenvolvido pela empresa Mattel com uma boneca que claramente representa a imagem da pintora Frida Kahlo”, acrescentou a família no comunicado.

A sobrinha-neta, Mara Romeo, diz que o problema vai além de uma disputa sobre direitos de imagem. “Gostaria que a boneca tivesse mais os traços de Frida, ou seja, que não saísse uma boneca com olhos claros, que tivesse monocelha, que representasse tudo o que representava minha tia: a força… Que represente o México, que seja uma Frida, um estandarte do que é o México”, afirmou.