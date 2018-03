Barbie da Frida Kahlo chega ao Brasil por R$ 249,99

A boneca mais famosa do mundo lança esta semana a linha Barbie Mulheres Inspiradoras, que homenageia Frida Kahlo, Amelia Earhart e Katherine Johnson. A primeira a chegar às lojas brasileiras é a pequena réplica da artista mexicana, que será comercializada por 249,99 reais.

Amelia Earhart foi a primeira aviadora a atravessar o Oceano Atlântico. Ela teve sua história narrada pelo filme Amelia (2009) com Hilary Swank na pele da protagonista – e uma participação divertida em Uma Noite no Museu 2 (2009), interpretada por Amy Adams.

Já Katherine Johnson foi uma física, cientista espacial e matemática que trabalhou na NASA e ajudou a calcular o trajeto do primeiro voo tripulado dos EUA no espaço. Ela ganhou projeção mundial com o longa indicado ao Oscar Estrelas Além do Tempo (2016).

Por enquanto, não há previsão para a chegada das duas outras bonecas ao Brasil. Nos Estados Unidos, elas são comercializadas por 29,99 dólares.