Barbarella Bakery é a melhor padaria de Porto Alegre

A heroína dos quadrinhos franceses consagrada na telona por Jane Fonda dá nome à padaria. Mas uma observação atenta revela outras fortes personagens femininas do cinema em cartazes nas paredes: Audrey Hepburn, Rita Hayworth, Brigitte Bardot. Nessa hora, é difícil não estabelecer um paralelo com a protagonista do lugar. Numa função ainda muito associada ao sexo masculino, a proprietária Ana Zita Klein reuniu importantes conquistas desde que direcionou sua carreira para o mundo dos pães. Ao fim do curso de engenharia de alimentos, veio o primeiro reconhecimento público: uma pesquisa lhe valeu o prêmio, até então inédito para uma mulher, de “Engenheira do Ano”, concedido pela Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul. A partir daí, Ana seguiu apostando num balanceamento entre tradição e ciência à frente da Barbarella, fórmula que garantiu outros dez troféus em VEJA COMER & BEBER. Entre os itens que levam a sua assinatura, figuram o pão de aipim (R$ 12,50 ou R$ 22,40, com 250 e 600 gramas, respectivamente), o pain au chocolat (R$ 12,50), a meia lua (R$ 8,00) e o pão francês da casa (R$ 27,80 o quilo). Num processo de longa fermentação, esse último ganha maior complexidade de aroma e sabor. Se o plano é se sentar e curtir o expresso da casa (R$ 6,20), a substanciosa empada folhada de frango com catupiry (R$ 13,40) e o cookie (R$ 9,80) são boas companhias.

Rua Dinarte Ribeiro, 56, Moinhos de Vento,☎ 3346-7164 (92 lugares). 8h/21h45 (dom. a partir das 9h; fecha ter.). Aberto em 2002.

Confira os segundo e terceiro lugares:

2º lugar: Jean Pierre Pâtisserie et Boulangerie

3º lugar: The Public Market