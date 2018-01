Barack Obama é o primeiro convidado de David Letterman na Netflix

Desde 2015, quando anunciou sua aposentadoria e se afastou do talk show Late Show, o apresentador David Letterman tem se dedicado mais a cultivar uma longa barba. Mas seu retorno aos programas de entrevistas já tem data marcada. Em 12 de janeiro, ele volta a receber convidados diante de uma plateia, agora não mais na televisão tradicional, mas na Netflix.

O programa se chama My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman (algo como “meu próximo convidado dispensa apresentações”) e brinca com uma frase muito comum dele ao anunciar as atrações. Para justificar o nome, a estreia será com Barack Obama. Esta será a primeira participação do ex-presidente americano em um talk show desde que passou o bastão para Donald Trump.

A cada mês, um novo episódio de uma hora de duração será disponibilizado pelo serviço de streaming. Os próximos convidados anunciados são o astro George Clooney, a ativista paquistanesa Malala Yousafzai, o rapper e produtor JAY-Z, a atriz e comediante Tina Fey e o controverso radialista Howard Stern. Além das entrevistas em estúdio, o programa colocará Letterman em outras locações relacionadas aos entrevistados.