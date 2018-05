Barack e Michelle Obama produzirão filmes e séries para Netflix

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama e sua esposa, Michelle, assinaram um acordo com a Netflix por vários anos para produzir filmes e séries para a plataforma. O acordo inclui a opção de desenvolver séries roteirizadas, realities, documentários e outros formatos audiovisuais.

“Uma das grandes satisfações de trabalhar na administração pública é ter conhecido tanta gente fascinante, de todos os caminhos da vida, e ajudá-los a compartilhar essa experiência com uma maior audiência”, segundo um comunicado do ex-presidente. “É por isso que Michelle e eu estamos tão emocionados em nos associarmos com a Netflix. Esperamos cultivar e selecionar vozes talentosas, inspiradoras e criativas, que sejam capazes de promover uma maior empatia e compreensão entre os povos e ajudá-los a compartilhar suas histórias com todo o mundo.”

O comunicado não dá dados sobre as condições financeiras, mas a passagem do casal pela Casa Branca rendeu bons frutos, pois no ano passado os dois negociaram acordos de mais de 60 de milhões de dólares para livros, segundo a imprensa americana. As memórias de Michelle Obama devem sair em novembro, pela Penguin Random.

Em março, o jornal The New York Times afirmou que o casal estava em “negociações avançadas” para produzir programas para a Netflix. Entre as possibilidades levantadas durante as conversas está a produção de um programa com histórias inspiradoras. Além disso, espera-se que Obama modere conversas sobre assuntos que dominaram seu governo (2009-2017), como saúde, direito ao voto, imigração, política externa e mudança climática, entre outros.

Já Michelle Obama poderia apresentar um espaço sobre nutrição, um dos temas mais destacados durante sua passagem pela Casa Branca, ou que ambos emprestem sua marca ou apoio para documentários ou programas alinhados com suas crenças e valores.

(com AFP e EFE)