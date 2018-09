A melhor música ao vivo de BH é a do Bar do Museu Clube da Esquina

O lugar presta tributo, é claro, ao movimento musical dos anos 1960 com o qual despontaram Milton Nascimento e os irmãos Marilton, Márcio e Lô Borges. Era no mesmo bairro de Santa Tereza, onde o bar se situa, que essa turma talentosa se reunia. O palco é decorado com uma enorme reprodução da capa de um dos álbuns mais famosos de Milton, Clube da Esquina 2, e as demais paredes exibem dezenas de fotos, frases, homenagens e outras capas de disco. Marilton Borges e seu filho, Rodrigo, costumam se apresentar às sextas, por volta das 21h30, com direito a causos e mais causos da MPB mineira. Os demais dias da semana em geral são destinados a grupos de samba e rock de décadas passadas (os ingressos custam entre R$ 15,00 e R$ 25,00). Canções de Milton e companhia batizam os itens do cardápio. Beijo Partido, por exemplo, dá nome à picanha no palito servida com mandioca cozida na manteiga de garrafa (R$ 68,00). Para beber, há drinques como o clube da esquina (R$ 25,00), que leva espumante, licor de cassis e cereja, e cervejas artesanais, a exemplo da IPA da cervejaria Loba (R$ 18,90, 600 mililitros). Rua Paraisópolis, 738, Santa Tereza, ☎ 2512-5050 e 99688-0558 (120 lugares). 19h/1h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2015.

2º lugar: A Autêntica

3º lugar: Jângal

+ CAMPEÕES: Confira os melhores endereços gastronômicos de BH