Banksy se reinventa na pandemia: de arte em banheiro a enfermeira-heroína

O enigmático e popular artista de rua Banksy é conhecido por sua habilidade de fazer, com rapidez, obras críticas em muros e paredes – algumas sobrevivem, outras não, algumas ainda são leiloadas. Em quarentena, o próprio tem se reinventado.

Nesta quarta-feira, 6, um misterioso desenho foi deixado no Hospital da Universidade de Southampton, no sul da Inglaterra. Na imagem, um menino brinca com uma enfermeira vestida de super-heroína, enquanto bonecos do Batman e do Homem-Aranha aguardam no cesto ao lado. A obra, já emoldurada e pendurada na parede do hospital, é uma homenagem aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde (NHS) da Inglaterra, por sua ação durante a pandemia do novo coronavírus.

“Obrigado por tudo que vocês estão fazendo. Espero que isso ilumine um pouco o local, apesar de ser em preto e branco”, disse o bilhete deixado com a obra. A confirmação da autoria veio quando Banksy postou o quadro em suas redes sociais. Após o fim do isolamento, a tela deverá ser leiloada para ajudar instituições de saúde.

View this post on Instagram

.
.
Game Changer

A post shared by Banksy (@banksy) on May 6, 2020 at 9:50am PDT

Essa é a segunda obra do artista revelada durante a quarentena. Antes, Banksy divulgou nas redes intervenções feitas por ele no próprio banheiro, “destruído” por ratos ilustrados. “Minha esposa odeia quando eu trabalho em casa”, escreveu ele, irônico, na legenda da imagem.