Banksy divulga arte antirracista com bandeira americana pegando fogo

O misterioso artista de rua Banksy usou novamente as redes sociais para divulgar uma nova obra de arte. Na imagem, uma clara referência ao assassinato de George Floyd: um rosto negro em um retrato próximo a uma vela, que queima a ponta da bandeira dos Estados Unidos.

No texto que acompanha a imagem publicada no Instagram, Banksy fez um protesto e ainda deu uma dica sobre sua identidade: trata-se de uma pessoa branca.

“Primeiro eu prensei que deveria ficar calado e apenas ouvir as pessoas negras sobre esse assunto. Mas por que fazer isso? Não é problema deles. É meu. O sistema tem falhado com pessoas negras. O sistema branco. Como um cano quebrado inundando um apartamento das pessoas vivendo abaixo. Este sistema falho faz da vida dessas” pessoas uma miséria, mas não é o trabalho delas consertá-lo. Eles não podem, pois ninguém os deixará entrar no apartamento de cima. Este é um problema branco. E se as pessoas brancas não arrumarem o problema, alguém terá que subir as escadas e chutar a porta.”

Sem criar por murais no mundo, seu habitat favorito, Banksy tem respeitado a quarentena e transformou as redes sociais em vitrine oficial de seu trabalho. Antes, ele divulgou um desenho de um garoto que brinca com um boneco vestido de enfermeira-heroína — obra doada a um hospital. E também imagens de ratos desenhados por ele no próprio banheiro.