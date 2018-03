Band troca ‘Pânico’ por ‘humor esportivo’ de Milton Neves

Enquanto a Globo investe na empolgação de Tadeu Schmidt para narrar no Fantástico os gols da rodada, com direito a musiquinha, a Band terá Milton Neves para fazer um resumo dos jogos do fim de semana e receber convidados em um clima descontraído no Show do Esporte, programa que vai ao ar a partir de abril, em data ainda a ser definida, das 21h à 0h.

Não vai ser um humorístico, propriamente, mas uma atração que misture esporte e entretenimento, num pacote de variedades com uma pegada semelhante ao Corujão do Esporte, da Globo, onde convidados de áreas variadas se apresentam e falam de sua relação com o esporte.

Também em abril, a Band estreia a nova faceta de Datena, que deixa o Brasil Urgente para assumir a briga pela audiência com Faustão, Eliana e Rodrigo Faro aos domingos.