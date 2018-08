Balanço: no 1º ano sabático, Evaristo Costa cresce como ‘influencer’

Ao final do mês de julho de 2017, Evaristo Costa se despedia da bancada do Jornal Hoje para um período sabático. A sua aposta, ancorada no carisma que fez dele o jornalista mais querido das redes sociais, era trocar o sisudo estilo terno-e-gravata por uma mais flexível e rentável vida como influenciador digital, aquela figura da internet que, por sua popularidade, é chamada a fazer publicidade de produtos diversos. Levantamento feito por VEJA mostra que a estratégia deu certo.

De agosto de 2017 a agosto deste ano, Evaristo foi de 5,2 milhões para 6,6 milhões de seguidores no Instagram. No Twitter, o aumento foi de 1,13 milhão para 1,94 milhão. O crescimento menos expressivo do jornalista foi no Facebook, cuja base de seguidores passou de 2,2 milhões para 2,3 milhões.

Depois de catorze anos na bancada do Jornal Hoje, Evaristo deixou a TV Globo para morar um ano com a família em Cambridge, na Inglaterra, onde a sua esposa, Amalia Candido Stringhini, cursa uma pós-graduação. O período sabático de Evaristo, no entanto, se tornou um momento de investir em uma nova carreira.

No último ano, o jornalista fechou contratos publicitários com marcas como Ponto Frio, Netflix, Vanish e Nestlé. Atualmente, ele pode ser visto na antiga casa, a TV Globo, no comercial de uma plataforma de investimentos online. “Quando você pensa em jornalista, quem vem à sua mente? Profissionais sérios, reservados, sentados em uma bancada? Eu sou Evaristo Costa, jornalista e influenciador digital”, diz no vídeo, assumindo sua nova persona.

Na última semana, Evaristo riu de sua antiga vida no Twitter. “Um ano atrás, estava saindo para um período sabático. Ter uma oportunidade dessas na vida é um presente. Experiências de vida não se apagam jamais. Não se acomode com o que te faz mal. Bota água no feijão, que eu tô chegando no Brasil… de férias.”