A Rússia não é o Brasil. Portanto, não fique espantado ao saber que o balé Bolshoi, um dos mais tradicionais e renomados do mundo, não cancelou uma apresentação que coincidiria com o jogo da seleção russa pela Copa do Mundo — torneio do qual o país é a sede neste ano. Quando não estavam no palco com o espetáculo Raymonda, porém, os dançarinos acompanhavam a partida pela tela de um único celular, nos bastidores. A torcida foi registrada por Bruna Gaglianone, bailarina brasileira que é parte do elenco do Bolshoi em Moscou. No Instagram, ela disse torcer tanto pelo Brasil quanto pela Rússia, que levou a melhor sobre a Espanha nos pênaltis e avançou às quartas-de-final do torneio — a melhor performance da história da seleção russa.