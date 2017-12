Bacio di Latte faz o melhor sorvete de Belo Horizonte

É de supor que a rede possa um dia ombrear com cadeias extremamente bem-sucedidas, como a Le Pain Quotidien ou a Starbucks. Exagero? De jeito nenhum. Fundada na região paulistana dos Jardins em 2011, a sorveteria soma hoje mais de oitenta pontos de venda nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás e no Distrito Federal. Em outubro passado, foi ainda mais longe e inaugurou uma unidade na cidade de Beverly Hills, nos Estados Unidos. Em Belo Horizonte, onde desembarcou em 2016, a Bacio di Latte mantém três endereços atualmente. Como em toda a rede, os gelados são produzidos nas próprias lojas e diariamente. Os campeões de pedidos são o que dá nome à marca, feito com leite e creme de leite, o de pistache e o que leva chocolate belga. Os quase 100 sabores precisam se revezar nas vitrines, em geral com capacidade para acomodar vinte deles. Dos mais recentes, vale a pena provar o que combina creme de leite e baunilha com pedacinhos de cookies e o de calda de frutas vermelhas com iogurte. O potinho com até três sabores custa entre R$ 11,75 (pequeno) e R$ 16,75 (grande). DiamondMall, ☎ 3879-8460 (14 lugares). 10h/22h (dom. e feriados a partir das 12h); BH Shopping, ☎ 3656-1666 (9 lugares). 10h/23h (dom. e feriados 12h/22h). Mais dois endereços. Aberto em 2016.

2º lugar: Mi Garba!

Quando veio morar em Belo Horizonte, o florentino Luca Lenzi abriu, em sociedade com o catarinense Murilo Soares, esta sorveteria para saborear diariamente um gelato à moda italiana. O espaço conta com maquinário e matérias-primas de sua terra natal para elaborar os 24 sabores oferecidos diariamente. Entre eles estão o mi garba! (creme de baunilha com cookie) e o absurdo (creme de chocolate belga com caramelo). Há três opções de tamanho — que custam entre R$ 11,00 e R$ 15,00. Rua Marília de Dirceu, 161, Lourdes, ☎ 2516-7056 (25 lugares). 11h30/22h (qui. a sáb. até 23h). Mais três endereços. Aberto em 2014.

3º lugar: Lullo Gelato

A vitrine aguça o paladar com uma seleção de 28 sabores, sendo três deles diet. Um dos mais pedidos é o de leite ninho trufado. Semanalmente mais sabores são lançados e costumam aparecer receitas inusitadas, como abóbora com gengibre, cerveja e catuaba. Entre os quatro tamanhos de potinho estão o de 110 gramas (R$ 11,00) e o de 260 gramas (R$ 25,00). O café expresso (R$ 12,00) e o cappuccino (R$ 13,00) são servidos dentro de uma casquinha artesanal envolta em chocolate. Rua Antônio de Albuquerque, 617, Funcionários, ☎ 3656-0625 (90 lugares). 12h/22h (sex. a dom. 11h/22h). Mais três endereços. Aberto em 2015.