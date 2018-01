Aziz Ansari comenta acusação de assédio: ‘Fiquei surpreso’

Depois de ter sido acusado de assédio no último domingo por uma fotógrafa de 23 anos, Aziz Ansari divulgou um comunicado à imprensa sobre o caso. O ator, conhecido pelas séries Parks and Recreation e Master of None, afirmou que ficou “surpreso e preocupado” ao receber uma mensagem da mulher, um dia depois do encontro dos dois em setembro de 2017, em que ela conta que ficou desconfortável durante a ocasião.

“Em setembro do ano passado, eu conheci uma mulher em uma festa. Trocamos números de celular, conversamos por mensagem e fomos para um encontro”, contou Aziz no comunicado publicado pela revista americana Entertainment Weekly. “Fomos jantar e, eventualmente, acabamos tendo relações sexuais, o que, por todos os indícios, era completamente consensual.”

O ator explica: “No dia seguinte, recebi uma mensagem dela dizendo que apesar de ‘ter parecido estar tudo bem’, depois de refletir, ela se sentiu desconfortável. Era verdade que tudo parecia estar certo para mim. Então, quando ouvi que não foi o caso, fiquei surpreso e preocupado. Levei suas palavras ao coração e respondi de forma privada, depois de ter tempo para processar o que ela tinha afirmado”.

O comunicado foi divulgado após uma fotógrafa, que não quis se identificar, ter afirmado neste domingo que durante um encontro com Ansari, em setembro do ano passado, o ator passou a beijá-la, tentou tirar a roupa dela, e saiu à procura de um preservativo – apesar da vítima insistir que não tinha desejos de manter uma relação sexual com ele. Depois, tentou ainda fazer sexo oral nela.

Ansari, que usou um pin do #TimesUp (movimento que investiga casos de assédio e disparidade salarial em Hollywood) durante a entrega do Globo de Ouro, ainda aproveitou o comunicado para apoiar a causa mais uma vez.