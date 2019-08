Avião com equipe da cantora Pink pega fogo durante pouso na Dinamarca

Um jato privado que transportava a equipe da cantora Pink, bem como seu empresário, pegou fogo durante um pouso no aeroporto Aarhus, na Dinamarca, nesta terça-feira, 6. Em entrevista a Reuters, Rune Lem, promotor da Live Nation, empresa responsável pela turnê, afirmou que ninguém ficou ferido. A artista não estava a bordo da aeronave.

O acidente ocorreu horas após o show da cantora em Oslo, na Noruega. O grupo de dez pessoas seguia para a cidade de Horsens, na Dinamarca, onde Pink se apresenta nesta quarta-feira 7, como parte da turnê mundial Beautiful Trauma. A polícia dinamarquesa ainda não determinou a causa do acidente.

Após a passagem pelos países escandinavos, a cantora se apresenta na América do Norte e, na sequência, no Rock in Rio, no dia 5 de outubro, no mesmo palco que Black Eyed Peas, H.E.R. e Anitta.