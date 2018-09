Autoridades defendem polícia em caso de atriz de ‘Plantão Médico’

As autoridades da cidade de South Pasadena defenderam a atitude de policiais no caso de Vanessa Marquez, atriz de Plantão Médico (ER, em inglês) que foi morta a tiros pela polícia na semana passada. “Acreditamos que nossos policiais agiram corretamente sob trágicas circunstâncias”, diz a administradora da cidade, Stephanie DeWolfe, em comunicado. “Pedimos ao público para respeitar a investigação e permitir que o departamento do xerife e o escritório da promotoria recolham e divulguem as informações.”

“Pedimos ao público que seja paciente e espere até que os fatos sejam confirmados antes de fazer julgamentos sobre o incidente”, continua a nota. “Apoiamos os nossos policiais e os defendemos durante a investigação. Acreditamos que os fatos mostrarão que nossos oficiais, junto com um profissional de saúde mental, tentaram de todas as formas resolver essa situação de maneira pacífica antes que o isso de uma força mortal se tornasse necessário.”

Please see the following press release from city leaders regarding the officer involved shooting on 8/30/18. Thank you pic.twitter.com/RLdk0D1VzK — South Pasadena PD (@southpaspd) September 1, 2018

O caso aconteceu na casa de Vanessa. A polícia foi chamada para checar se a atriz estava bem, após um chamado do senhorio. Quando chegaram, ela estava tendo convulsões. Os policiais, então, pediram o envio de equipes médicas. Em determinado momento, segundo as autoridades, a americana começou a não cooperar e dava indícios de estar sofrendo com problemas de saúde mental.

A polícia e um médico conversaram com Vanessa por cerca de noventa minutos, até que, de acordo com os oficiais, ela pegou uma arma e apontou para os policiais, que atiraram e mataram a atriz. A polícia mais tarde descobriu que a arma de Vanessa era a chamada BB gun, que usa ar comprimido para atirar esferas de aço.

Vanessa apareceu em Plantão Médico nas três primeiras temporadas do seriado. Ela também fez filmes como Marcados pelo Sangue (1993) e O Preço do Desafio(1988).

Em outubro do ano passado, Vanessa afirmou no Twitter que havia sido colocada na “lista negra” de Hollywood por George Clooney, um dos protagonistas de Plantão Médico, depois que ela falou que discriminação racial e assédio sexual aconteciam no set de gravação da série. Ela afirmou que foi assediada no estúdio de filmagem.

Clooney negou que tivesse se envolvido no assunto. “Não tinha ideia de que Vanessa havia sido colocada na lista negra”, disse o ator. “Eu acredito nela. Eu não era roteirista, produtor ou diretor do seriado. Eu não tinha nada a ver com a escalação do elenco. Eu era um ator e apenas um ator. Se alguém disse a ela que eu estava envolvido em qualquer decisão sobre sua carreira, mentiram para ela.”

Vanessa também disse, nas redes sociais, que estava sofrendo de doenças autoimunes. Ela afirmou várias vezes que havia sido diagnosticada como “paciente terminal”.