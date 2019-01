Autora de ‘Cinquenta Tons de Cinza’ anuncia novo romance erótico

Chegou a hora do senhor Grey passar o bastão para um novo milionário sedutor. E.L. James, autora dos cinco livros da franquia Cinquenta Tons de Cinza, anunciou que lançará um novo romance em abril, igualmente provocador e sensual. No Brasil, a obra será lançada pela editora Intrínseca e está previsto para o primeiro semestre de 2019, ainda sem data.

O livro se chamará The Mister (ainda sem título em português) e terá no centro um homem chamado Maxim Trevelyan. “Com sua beleza, contatos na aristocracia e seu dinheiro, ele nunca precisou trabalhar e raramente dormiu sozinho”, descreve a sinopse, publicada no site oficial da autora.

A vida de Maxim começa a mudar quando uma tragédia acontece e ele herda os bens e as responsabilidades da família, e precisa amadurecer. Paralelamente, uma jovem recém-chegada à Inglaterra, de origem misteriosa, rouba sua atenção e se torna uma obsessão. Ela se chama Alessia Demachi e tem habilidades musicais notáveis. Segundo o site, ele também tem seus segredos e isso tornará a história “uma montanha-russa de perigo e desejo”, não tão diferente do que propunha a franquia mais famosa da escritora. Desta vez, a história se passa entre Londres, Cornualha e os Bálcãs.