Autor de vazamento de vídeo de Waack posta foto na Globo

O operador de TV Diego Rocha Pereira, que vazou o vídeo em que William Waack diz ofensas racistas, postou uma foto na bancada do Jornal da Globo, nos estúdios da emissora em São Paulo. O ex-funcionário do canal contou a VEJA que a imagem publicada no Instagram foi feita nesta terça-feira.

Procurada, a comunicação da Globo afirmou que está apurando o acontecido. Pereira era funcionário da emissora até janeiro deste ano e alega ter gravado pelo celular um vídeo divulgado nas redes sociais em que o apresentador William Waack usa a expressão “coisa de preto” ao reclamar de buzinas antes de uma transmissão em frente à Casa Branca, em Washington.

O ex-funcionário afirmou que enviou o vídeo para o amigo Robson Ramos, que ajudou a compartilhar nas redes sociais. Depois das imagens se espalharem pela internet, Waack foi afastado do Jornal da Globo.