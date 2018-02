Autor de ‘O Outro Lado’ sai em defesa do intérprete de pedófilo

A grande audiência e a enorme repercussão das cenas em que Vinícius (Flavio Tolezani), o delegado corrupto de O Outro Lado do Paraíso, é desmascarado como pedófilo e condenado por abusar da própria enteada, na própria casa, levou o autor da novela das 9 da Globo a usar o Instagram na tentativa de proteger Tolezani.

Walcyr Carrasco teme que o espectador confunda o ator com a personagem, que, na novela das 9, além de ser corrupto, cometeu o crime horrendo de abusar de uma criança de apenas 8 anos.

“Amigos, sei que hoje vão ficar com muita raiva do @flaviotolezani, que faz o delegado Vinícius em @ooutrooladodoparaiso. Ele é um ótimo ator, mas, por favor, não confundam o ator com o personagem. Pessoalmente, o Flavio é simpático e boa gente, um querido amigo meu. Está até com um espetáculo de teatro em SP, Carmen, onde mostra outro lado de ator! Não percam!”, escreveu Carrasco.

Esta é a segunda vez que autor e ator trabalham juntos. Flavio Tolezani fez o namorado craqueiro da modelo vivida por Grazi Massafera em Verdades Secretas, novela das 11 assinada por Walcyr Carrasco. Seu personagem acabava na Cracolândia.