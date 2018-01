Autor de ‘Game of Thrones’ oferece bolsa de estudos a escritores

Um dos maiores nomes da literatura de fantasia atualmente, o inglês George R. R. Martin, que criou o universo de Game of Thrones, está de olho nas próximas gerações de escritores. Neste domingo, ele avisou em seu blog que vai investir no aprimoramento de autores do gênero.

“Nos dias de hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de fantasia”, escreveu ao anunciar uma bolsa anual de estudos no Clarion West Writers Workshop, um curso intensivo de seis semanas para aspirantes a autores de ficção científica e fantasia. A instituição fica em Seattle, no noroeste dos Estados Unidos.

O prêmio cobre mensalidades, taxas e hospedagem para um aluno a cada ano. Qualquer pessoa pode participar, não importando idade ou país de origem, ainda que seja necessário escrever em inglês. Para maiores detalhes, é preciso visitar a página da Clarion West ou entrar em contato pelo e-mail info@clarionwest.org. As inscrições vão até 1º de março.

“Eu me lembro muito bem como era ser um aspirante a escritor, lutando por vendas e contando cada centavo”, abriu-se Martin. “Espero que esta bolsa ajude o próximo grande autor de fantasia na longa jornada à frente. Como o próprio Tolkien (J. R. R. Tolkien, da saga O Senhor dos Anéis) escreveu, cada jornada começa com um único passo.”