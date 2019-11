Ausente no velório, Silvio Santos envia homenagem para Gugu

O apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, de 88 anos, enviou uma coroa de flores ao velório de Gugu Liberato, que teve início nesta quinta-feira 28, e se estenderá até a manhã de sexta-feira 29 na Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP). Antúrios, rosas, orquídeas e lírios brancos compõem o arranjo, que traz a mensagem “Condolências de Silvio Santos”. Ainda não se sabe se o apresentador comparecerá ao velório, mas a filha Silvia Abravanel está na cerimônia, onde família e amigos prestam condolências.

Silvio e Gugu tinham uma amizade de longa data. O dono do SBT foi o responsável por iniciar a carreira de seu principal discípulo na televisão, quando ele tinha apenas 14 anos. Na época, Liberato escrevia cartas para Silvio sugerindo programas. “Mandei pelos Correios e não obtive respostas. Então, levei a carta em mãos, mas não me deixaram chegar perto”, contou Gugu durante o Domingo Show, da Record, em 2015. Para se aproximar do futuro patrão, ele se inscreveu em uma gincana do Programa Silvio Santos, apresentado, claro, pelo próprio Silvio, na Globo, em 1973. Gugu, então, entregou a carta ao ídolo. Sem outra resposta, voltou ao programa com uma segunda correspondência. Quando a entregou, Silvio o reconheceu e fez a proposta: “Você não quer trabalhar comigo?”. Assim, Liberato conseguiu seu primeiro trabalho na TV, como assistente de produção.