Audiência do Oscar cresce 12% nos EUA após pior marca da história em 2018

A cerimônia do Oscar foi acompanhada ao vivo por 29,7 milhões de espectadores em média nos Estados Unidos, um aumento de 12% em relação à festa do ano passado, segundo os números preliminares divulgados esta segunda-feira pela empresa de consultoria Nielsen.

A audiência da cerimônia do ano passado foi a pior da história, com uma média de 26,5 milhões de espectadores. Após um pico de audiência em 2014, quando a festa foi apresentada por Ellen DeGeneres, o número de espectadores que acompanham a premiação pela TV no país americano vem caindo ano a ano.

A cerimônia deste domingo, que pela primeira vez em trinta anos não teve um mestre de cerimônias, durou três horas e 13 minutos, 41 minutos a menos que a do ano passado.

Bohemian Rhapsody foi o maior vencedor da 91ª edição do Oscar, com quatro troféus, sendo o principal de melhor ator para Rami Malek. No entanto, o principal prêmio da noite, de melhor filme, ficou com Green Book – O Guia.