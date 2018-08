Audiência da final do ‘Masterchef’ desanda em 2018

O Masterchef pode ainda ser uma boa fonte de recursos publicitários para a Band. Mas a audiência mostra que o programa, em sua quinta edição oficial — isto é, sem contar a versão júnior e as profissionais — já não conta com o mesmo entusiasmo por parte do público.

A final desta 5ª edição, exibida nesta terça-feira, teve a pior audiência de todas: média de 6,3 pontos na Grande São Paulo, com pico de 8,1, segundo o Ibope. Em 2016 e 2017, a média foi de 8 pontos.

A final da segunda edição do programa, em 2015, teve audiência média de 10 pontos. Em 2014, primeiro ano do programa, a final teve média de 7,3 pontos.

Ainda assim, o programa, que consagrou a gaúcha Maria Antonia Russi Martello como vencedora contra Hugo Merchan, chegou a disputar a liderança na audiência com a Globo e o SBT, em sua reta final. De 0h25 até a 1h, a Band alternou entre o primeiro e o segundo lugares.

No final, também colaborou para a audiência o anúncio, feito pelo jurado Erick Jacquin, de que será papai de gêmeos.