Atriz Monique Curi conta que sofreu de bulimia: ‘Prejudiquei minha saúde’

A MINHA EXPERIÊNCIA COM A BULIMIA❗️ . Durante 6 anos (dos 17 aos 23 anos) eu sofri com a bulimia. A mudança de cidade e a pausa na minha carreira de atriz foram alguns dos fatores que me levaram ao distúrbio alimentar. Neste período, eu prejudiquei muito a minha saúde, pior de tudo, não compartilhei esta situação com ninguém. 🤦🏻‍♀️ Gente, o assunto aqui é sério: quem sofre com distúrbios alimentares ou conhece alguém que está nesta situação precisa pedir ajuda. . Por isso, eu resolvi dedicar um programa sobre o tema ao lado da querida Cristiana Oliveira (@oliveiracris10). Para tentar ajudar quem precisa, nem que seja por identificação. O programa está SUPER bacana, com um papo leve e sem rodeios! 👉🏼Quer assistir o vídeo completo? É só clicar no link da bio. 🌟Alguém aí já assistiu? Me contem o que vocês acharam! . – Fotos 1 e 2: antes de enfrentar a bulimia, eu tinha entre 16 anos e participava da novela "Transas e Caretas". – Foto 3, 4 e 5: depois de ficar 6 anos afastada do meu trabalho e sofrendo com o distúrbio alimentar, retornei para a TV com um convite do Manoel Carlos para a novela "Felicidade". . #canaljeitodeser #jeitodeser #moniquecuri #youtuber #lifestyle #vida #lifestyle #vida #beleza #cuidados #mulheres #estilodevida #apoio #alimentação

