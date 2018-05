Atriz mirim recebe aliança de compromisso de namorado

A atriz mirim Mel Maia foi surpreendida ao receber uma aliança de compromisso de seu namorado Erick Andreas. A declaração de amor foi registrada pelos fotógrafos e ocorreu durante uma festa surpresa para a comemoração de seu aniversário. O evento foi em um condomínio na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Mel e Erick estão juntos há dez meses. Nas redes sociais, eles trocam mensagens carinhosas e postam fotos juntos. A atriz completou 14 anos na última quinta-feira. No aniversário de Mel, Erick se declarou:

“Hoje 03/05, um dia comum para muitos, mas pra mim, um dos dias mais especiais da minha vida. Há 14 anos nasceu Mel, uma menina linda, doce, meiga, amiga, companheira e fiel. Cheia de qualidades! Uma menina muito mais do que especial. Um presente da vida para todos. Uma menina que tem um dom incrível, que faz muito bem o que gosta de fazer, tenho orgulho imenso pelo trabalho maravilhoso que ela faz. E há 10 meses, a vida me apresentou a 8ª maravilha do mundo”, escreveu ele.

A atriz interpreta Agnes na novela Deus Salve o Rei.